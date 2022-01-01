Интерактивная доска – электронный вариант стандартной меловой доски, оснащенной широким рядом функций. С помощью проекторов на интерактивную доску можно передавать изображения или видеоролики. В комплекте поставляются специальные маркеры или стилусы, которые позволяют взаимодействовать с цифровой информацией, а также писать, рисовать или чертить на поверхности.

Все интерактивные доски работают от подключения к компьютеру. Различие представленных позиций состоит в разной длине диагонали экрана, комплектации и функции мультитач.