Интерактивные доски
Sku: 10706
Интерактивная доска 88" ACTIVBOARD TOUCH 10 КАСАНИЙ, ПО ACTIVINSPIRE
Pre-Order
75 000 руб.
Sku: 10768
Сенсорный экран планирования помещений для программного обеспечения Microsoft Teams TSS-1070-T | белый
Pre-Order
194 900 руб.
Sku: 10757
Станция автоматизированного проектирования, цифрового моделирования и графического дизайна "Кульман 2150 ПРО"
In stock
350 000 руб.
Интерактивная доска – электронный вариант стандартной меловой доски, оснащенной широким рядом функций. С помощью проекторов на интерактивную доску можно передавать изображения или видеоролики. В комплекте поставляются специальные маркеры или стилусы, которые позволяют взаимодействовать с цифровой информацией, а также писать, рисовать или чертить на поверхности.
Все интерактивные доски работают от подключения к компьютеру. Различие представленных позиций состоит в разной длине диагонали экрана, комплектации и функции мультитач.