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Интерактивные доски

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INTERWRITE DualBoard™ 1279 | 79"

Sku: 10760

INTERWRITE DualBoard™ 1279 | 79"

Out Of Stock

81 200 руб.

Интерактивная доска 78" ACTIVBOARD TOUCH

Sku: 10705

Интерактивная доска 78" ACTIVBOARD TOUCH

Pre-Order

69 900 руб.

Интерактивная доска 88" ACTIVBOARD TOUCH 10 КАСАНИЙ, ПО ACTIVINSPIRE

Sku: 10706

Интерактивная доска 88" ACTIVBOARD TOUCH 10 КАСАНИЙ, ПО ACTIVINSPIRE

Pre-Order

75 000 руб.

Интерактивная доска EliteBoard WR-82S10

Sku: 10708

Интерактивная доска EliteBoard WR-82S10

Out Of Stock

104 284 руб.

Интерактивная система Smart Board SB480IV4

Sku: 10732

Интерактивная система Smart Board SB480IV4

Out Of Stock

183 280 руб.

Интерактивная система SMART Board SBM680iv4

Sku: 10733

Интерактивная система SMART Board SBM680iv4

Out Of Stock

201 028 руб.

Интерактивная система Smart Board SBM685i7

Sku: 10719

Интерактивная система Smart Board SBM685i7

Out Of Stock

425 000 руб.

Сенсорный экран планирования помещений для программного обеспечения Microsoft Teams TSS-1070-T | белый

Sku: 10768

Сенсорный экран планирования помещений для программного обеспечения Microsoft Teams TSS-1070-T | белый

Pre-Order

194 900 руб.

Станция автоматизированного проектирования, цифрового моделирования и графического дизайна "Кульман 2150 ПРО"

Sku: 10757

Станция автоматизированного проектирования, цифрового моделирования и графического дизайна "Кульман 2150 ПРО"

In stock

350 000 руб.

Интерактивная доска – электронный вариант стандартной меловой доски, оснащенной широким рядом функций. С помощью проекторов на интерактивную доску можно передавать изображения или видеоролики. В комплекте поставляются специальные маркеры или стилусы, которые позволяют взаимодействовать с цифровой информацией, а также писать, рисовать или чертить на поверхности.

Все интерактивные доски работают от подключения к компьютеру. Различие представленных позиций состоит в разной длине диагонали экрана, комплектации и функции мультитач.

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