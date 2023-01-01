3D-сканер – это устройство, которое переносит реальный объект в виртуальное пространство. Оно определяет расстояние точек на поверхности предмета до сканирующих камер, тем самым выстраивая его виртуальную 3D-модель. Для исследования объекта используются и направленный свет, как в традиционных сканерах, и лазеры, повышающие точность измерений, и обычные камеры, сохраняющие цвет и текстуру объектов. В нашей компании вы можете приобрести сканеры для любых задач.





Возможности трехмерного сканера:

Устройства могут запечатлеть предметы или живых существ с высокой степенью детализации. Оно доступно для предметов с любой текстурой и размером от миллиметра до нескольких десятков метров. Некоторые ограничения накладываются лишь на объекты с блестящей или зеркальной поверхностью, а также прозрачные изделия, так как свет либо проходит через них, либо отражается не так, как нужно. Но при необходимости особенности покрытия можно перекрыть матирующим спреем.





Разновидности сканеров по особенностям конструкции:

ручные – компактные устройства, которыми нужно вручную обводить вокруг объекта;

портативные – подключаемые или присоединяемые к другому устройству модули;

настольные – более массивные устройства с круговой платформой, в которых камеры-сканеры закреплены на конкретных позициях или имеют минимальную мобильность;

стационарные – профессиональные сканеры, установленные на предприятиях и регулярно используемые для создания моделей разнообразных предметов.

Также 3D-сканеры можно разделить по используемому источнику данных – структурированный свет или оптика (сочетание света и изображения) – и по механизму работы – контактные и бесконтактные.





Где применяются 3D-сканеры?

Традиционно такие виды оборудования используют в промышленности, дизайне и медицине. Но список отраслей постоянно расширяется. Сейчас возможности такого оборудования применяют также в архитектуре, строительстве и реконструкции, киноиндустрии, быту и всех отраслях, в которые уже пришла 3D-печать.





Отличия промышленных 3D-сканеров от массовых: