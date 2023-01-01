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3D Scanners

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3D сканер 3D Systems Sense Next Gen

Sku: 92001

3D сканер 3D Systems Sense Next Gen

Out Of Stock

54 890 руб.

3D сканер 3DQ Scan

Sku: 92002

3D сканер 3DQ Scan

Out Of Stock

80 991 руб.

3D сканер Artec Eva

Sku: 92003

3D сканер Artec Eva

Pre-Order

1 241 316 руб.

3D сканер Artec Eva Lite

Sku: 92004

3D сканер Artec Eva Lite

Pre-Order

578 028 руб.

3D сканер Artec Spider

Sku: 92005

3D сканер Artec Spider

Pre-Order

1 868 528 руб.

3D сканер iSense

Sku: 92006

3D сканер iSense

Out Of Stock

40 240 руб.

3D сканер Makerbot Digitizer

Sku: 92007

3D сканер Makerbot Digitizer

Out Of Stock

107 700 руб.

3D сканер RangeVision Smart

Sku: 92008

3D сканер RangeVision Smart

Out Of Stock

173 450 руб.

3D сканер Rangevision Spectrum

Sku: 92009

3D сканер Rangevision Spectrum

Pre-Order

390 000 руб.

3D сканер SENSE (2-е поколение)

Sku: 92010

3D сканер SENSE (2-е поколение)

Out Of Stock

59 900 руб.

3D сканер Shining 3D AutoScan DS-EX

Sku: 92011

3D сканер Shining 3D AutoScan DS-EX

Pre-Order

455 242 руб.

3D сканер Shining 3D Einscan S

Sku: 92012

3D сканер Shining 3D Einscan S

Out Of Stock

209 000 руб.

3D сканер Shining 3D Einscan-Pro

Sku: 92013

3D сканер Shining 3D Einscan-Pro

Out Of Stock

329 850 руб.

3D сканер Shining Einscan Pro Plus

Sku: 92014

3D сканер Shining Einscan Pro Plus

Out Of Stock

425 000 руб.

3D-сканер – это устройство, которое переносит реальный объект в виртуальное пространство. Оно определяет расстояние точек на поверхности предмета до сканирующих камер, тем самым выстраивая его виртуальную 3D-модель. Для исследования объекта используются и направленный свет, как в традиционных сканерах, и лазеры, повышающие точность измерений, и обычные камеры, сохраняющие цвет и текстуру объектов. В нашей компании вы можете приобрести сканеры для любых задач.


Возможности трехмерного сканера:

Устройства могут запечатлеть предметы или живых существ с высокой степенью детализации. Оно доступно для предметов с любой текстурой и размером от миллиметра до нескольких десятков метров. Некоторые ограничения накладываются лишь на объекты с блестящей или зеркальной поверхностью, а также прозрачные изделия, так как свет либо проходит через них, либо отражается не так, как нужно. Но при необходимости особенности покрытия можно перекрыть матирующим спреем.


Разновидности сканеров по особенностям конструкции:

  • ручные – компактные устройства, которыми нужно вручную обводить вокруг объекта;
  • портативные – подключаемые или присоединяемые к другому устройству модули;
  • настольные – более массивные устройства с круговой платформой, в которых камеры-сканеры закреплены на конкретных позициях или имеют минимальную мобильность;
  • стационарные – профессиональные сканеры, установленные на предприятиях и регулярно используемые для создания моделей разнообразных предметов.

Также 3D-сканеры можно разделить по используемому источнику данных – структурированный свет или оптика (сочетание света и изображения) – и по механизму работы – контактные и бесконтактные.


Где применяются 3D-сканеры?

Традиционно такие виды оборудования используют в промышленности, дизайне и медицине. Но список отраслей постоянно расширяется. Сейчас возможности такого оборудования применяют также в архитектуре, строительстве и реконструкции, киноиндустрии, быту и всех отраслях, в которые уже пришла 3D-печать.


Отличия промышленных 3D-сканеров от массовых:

  • могут быть не универсальными, а специально разработанными под специальную отрасль (стоматологические сканеры, например);
  • повышенная точность сканирования (лучше оптика и разрешение);
  • более сложное и функциональное ПО;
  • прочнее конструкция.

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