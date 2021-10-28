Главная компетенция и ценность которую привносит Vizzion своим клиентам - это профессиональный консалтинг и прогнозируемый результат внедрения наиболее подходящих под конкретную бизнес задачу XR технологий. Более чем пятилетний опыт работы с иммерсивными технологиями, позволяют Vizzion направить клиента по наиболее реалистичному пути внедрения XR в бизнес процессы, с привнесением в них реальной добавленной ценности.