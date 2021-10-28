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Integration
of XR solutions

  • More than 200 completed projects
  • 40+ XR Specialists
  • 11+ years on the IT integration market
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Vizzion is a full-cycle system integrator, supplies equipment from manufacturers and implements immersive technologies in various areas of business, government agencies and educational organizations.

Development
of XR solutions

  • 5+ years in XR Development
  • 30+ Implemented XR Projects
  • 3+ Proprietary XR Products
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Vizzion is a full-cycle system integrator, supplies equipment from manufacturers and implements immersive technologies in various areas of business, government agencies and educational organizations.

Distribution of XR equipment

  • Standalone VR headsets for business
  • High-Quality VR helmets
  • AR / MR glasses from leading manufacturers
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Vizzion is a full-cycle system integrator, supplies equipment from manufacturers and implements immersive technologies in various areas of business, government agencies and educational organizations.

Поставка в
государственные
проекты

  • 150+ Поставок в ГОС проекты
  • Комплектация под ключ «Современная школа»
  • «Точка роста»
  • «World Skills»
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Компания Vizzion является системным интегратором полного цикла, поставляет оборудование от производителей и внедряет иммерсивные технологии в различные сферы бизнеса, госучреждения и образовательные организации.

VR Решения

  • +32% к эффективности презентаций (Внутренние исследования)
  • +15% к продажам после обучения (Walmart)
  • +80% к реалистичности в среде симуляций (Внутренние исследования)
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Компания Vizzion является системным интегратором полного цикла, поставляет оборудование от производителей и внедряет иммерсивные технологии в различные сферы бизнеса, госучреждения и образовательные организации.

AR Решения

  • +90% к точности исполнения (Boing)
  • +30% к эффективности исполнения (Cisco)
  • +30% снижение времени на выполнение работ (Boing)
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Компания Vizzion является системным интегратором полного цикла, поставляет оборудование от производителей и внедряет иммерсивные технологии в различные сферы бизнеса, госучреждения и образовательные организации.

Case cloud

25%
50%
75%
15% improvement
  • Увеличение продаж после обучения
  • Виртуальная реальность
90% improvement
  • К точности исполнения команд во время полёта
  • Дополненная реальность
17% improvement
  • Увеличение продаж после обучения
  • Виртуальная реальность
50% improvement
  • Снижение затрат на ремонтные поездки
  • Дополненная реальность
30% improvement
  • К эффективности исполнения
  • Дополненная реальность
50% improvement
  • Cократилось время простоя оборудования
  • Дополненная реальность
15% improvement
  • Продуктивность работы на складах
  • Дополненная реальность
68% improvement
  • Повышение удовлетворенности клиентов
  • Дополненная реальность
33% improvement
  • Сокращение количества ошибок на одного работника
  • Дополненная реальность
40% improvement
  • Ускорение обслуживания каждого автомобиля
  • Дополненная реальность
70% improvement
  • Увеличение интереса к покупкам в VR/AR
  • Виртуальная и дополненная реальность
46% improvement
  • Повышение продуктивности складов
  • Смешанная реальность
96% improvement
  • Повышение эффективности проектирования
  • Смешанная реальность
50% improvement
  • Время сборки оборудования сократилось
  • Смешанная реальность
95% improvement
  • Увеличение эффективности использования времени
  • Дополненная реальность
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Catalog

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Technologies

В любой отрасли есть процессы, которые можно оптимизировать через иммерсивные технологии. Наша компания поможет повысить производительность со снижением рисков и расходов. Все необходимые специалисты работают в штате, поэтому мы предлагаем интеграцию полного цикла – от изучения бизнес-процессов и работы организации до внедрения и поддержки технологий и их последующего развития.

VR Solutions

VR Solutions

AR Solutions

AR Solutions

MR Solutions

MR Solutions

Interactive solutions

Interactive solutions

360 solutions

360 solutions

VR Лаборатория по Физике

Обучение в виртуальной реальности доказало свою эффективность во всех сферах жизни. Преобразуйте скучные уроки по физике в действительно захватывающие путешествия и не бойтесь экспериментировать.

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VR Лаборатория по Физике

Meetings and conferences in VR

Организовывайте встречи в виртуальной реальности без сложных настроек и долгого программирования. Интерфейс интуитивно понятен и приятен для взаимодействия.

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Meetings and conferences in VR

Exhibitions, concerts and other events in VR

Проводите любые мероприятия в виртуальном пространстве, не ограничиваясь рамками и законами физического мира.

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Exhibitions, concerts and other events in VR

VR Constructors

Создайте собственную виртуальную реальность с помощью интуитивно-понятного конструктора и обширной библиотеки объектов.

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VR Constructors

VR Education and training

Чем сто раз объяснять своим слушателям один и тот же лекционный материал, лучше покажите его на конкретном примере в VR.

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VR Education and training

VR Simulators in industry and manufacturing

Используйте VR-симуляции для безопасной и недорогой отработки навыков в вашей производственной отрасли.

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VR Simulators in industry and manufacturing

VR Neuro games

Специальный нейроинтерфейс позволит вам отказаться от контроллеров, датчиков и управлять VR-играми силой мысли.

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VR Neuro games

VR Tourism

VR-контент разных форматов поможет вам повысить доходность компании в сфере туризма, а также её узнаваемость и авторитетность.

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VR Tourism

VR Neurointerfaces in Education

Создавайте и проверяйте знания учащихся через систему с современным и привлекательным нейроинтерфейсом.

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VR Neurointerfaces in Education

VR Виртуальные экскурсии

С технологиями виртуальной реальности Вы продемонстрируете свои проекты дистанционно на уровне офлайн-мероприятия. Вы сможете полностью перенести инсталляции в цифровой формат и обеспечить полное погружение для своих посетителей.

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VR Виртуальные экскурсии

VR Симулятор обучения вождению

Виртуальный симулятор вождения - экономичный и эффективный инструмент, который позволит отработать необходимые навыки вождения, требуемые для управления спецтранспортом в обычных и чрезвычайных ситуациях.

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VR Симулятор обучения вождению

VR Биология

С помощью технологий виртуальной реальности вы не только углубите знания по биологии, но и обучаетесь в захватывающем формате. Биология в виртуальной реальности интересна и эффективна для обучающихся любого возраста.

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VR Биология

VR Лаборатория по Химии

VR лаборатория - это виртуальное экспериментальное пространство, которого так не хватает в учебных заведениях. Здесь учащиеся имеют неограниченные возможности для экспериментов, что позволяет лучше понять предмет без опасности для здоровья.

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VR Лаборатория по Химии

AR Remote Assistant

AR-технологии помогут вам проводить удалённые консультации, прямые трансляции и ставить виртуальные метки на физические предметы. Вы уменьшите расходы за счёт упрощения работы, повышения производительности и снижения транспортных издержек.

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AR Remote Assistant

AR Менеджмент склада и сбор заказов

Интегрирует списки товаров в вашу систему хранения, ускоряя сборку заказа и повышая эффективность каждого сотрудника

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AR Менеджмент склада и сбор заказов

AR в здравоохранении

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AR в здравоохранении

AR против Covid-19

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AR против Covid-19

AR в системах безопасности

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AR в системах безопасности

AR в армии

Удаленная передача видеоданных, записанных с AR-очков, поможет сотрудникам в сфере безопасности обучаться и выполнять задачи эффективнее и в разы быстрее.

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AR в армии

AR Создание рабочего процесса (step-by-step)

AR-поддержка сократит время выполнения процессов, ускорит обучение и повысит качество готовой продукции. Через ПО и интеграции решение можно адаптировать под любую отрасль и сферу производства.

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AR Создание рабочего процесса (step-by-step)

AR Обучение и тренинги

Повысьте эффективность обучения и сократите время на подготовку или повышение квалификации сотрудников с помощью AR-технологий. Полностью замените бумажные учебники и перенесите процесс обучения прямо на рабочее место.

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AR Обучение и тренинги

AR Конструкторы

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AR Конструкторы

AR Инспекция и аудит

Дополненная реальность помогает инспекторам, аудиторам и наладчикам выполнять свою работу быстрее и точнее. Теперь сотрудники технического обслуживания и сервисных центров могут просматривать инструкции по выполнению задач, контрольные списки, процедуры устранения неполадок, а также получать видеопомощь в режиме реального времени от удаленных экспертов, не отвлекаясь от работы и взаимодействуя с цифровым контентом без помощи рук.

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AR Инспекция и аудит

AR Объектов культуры

Дополненная реальность – это то, чем необходимо дополнить выставочные экспонаты и шедевры музеев. Используя AR в своем смартфоне или любом другом гаджете, посетители могут просмотреть подробную информацию об экспонате и даже побывать на экскурсии с виртуальным гидом, таким образом, получив персонализированный и интерактивный AR-контент. Современные решения предлагают простую и логичную навигацию для самостоятельной прогулки по выставочному помещению.

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AR Объектов культуры

MR Экскурсии и выставки

Расширьте границы и создайте уникальный опыт посетителей ваших выставок и экскурсий с помощью технологии Mixed Reality. Примените все возможности смешанной реальности для повышения наглядности, интерактивности и вовлечённости.

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MR Экскурсии и выставки

MR Прототипирование и презентация

Выведите ваши прототипы и презентации на новый уровень с технологией смешанной реальности. Сделайте их более интерактивными, наглядными и легкими для понимания. Наладьте командную работу над ними и автоматизируйте рутинные процессы.

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MR Прототипирование и презентация

MR Управление производством и оборудованием

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MR Управление производством и оборудованием

MR Безопасность на производстве

Обеспечьте своих рабочих высококлассным инновационным оборудованием смешанной реальности, которое позволит модернизировать рабочий процесс и свести риск ошибок к минимальному.

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MR Безопасность на производстве

Enterprise management neurointerface

Инновационная технология нейроинтерфейса: управляйте бизнес-процессами предприятия с помощью силы мысли без необходимости настройки и калибровки оборудования, а также дополнительных устройств ввода.

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Enterprise management neurointerface

Mobile planetarium

Мобильная уменьшенная копия планетария с интересными познавательными фильмами для детей.

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Mobile planetarium

360 Телеприсутствие

Создавайте поразительные трансляции в формате 360°, чтобы погрузить зрителей в самый центр происходящего. Подобное решение подойдет для видеоконференций, телемостов, телемедицины, образования, выставок и деловых мероприятий.

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360 Телеприсутствие

360 Virtual Tour

Создайте виртуальный тур по вашему объекту. Повысьте эффективность маркетинговых кампаний и поразите воображение зрителей форматом 360°. Используйте виртуальный тур где угодно – на вашем сайте или промостранице, на выставке или прямо в смартфоне.

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360 Virtual Tour

360 Educational Films

Обогащайте эмоции, дополняйте опыт и помогайте детям раскрыть свои скрытые увлечения и интересы, используя огромную базу образовательных фильмов в формате 360° и готовую платформу для просмотра.

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360 Educational Films

Services

Главная компетенция и ценность которую привносит Vizzion своим клиентам - это профессиональный консалтинг и прогнозируемый результат внедрения наиболее подходящих под конкретную бизнес задачу XR технологий. Более чем пятилетний опыт работы с иммерсивными технологиями, позволяют Vizzion направить клиента по наиболее реалистичному пути внедрения XR в бизнес процессы, с привнесением в них реальной добавленной ценности.
Turnkey projects IT Development Preparation of documentation Integration Project management Training Поддержка и развитие To the services section

Our clients

Среди наших клиентов – Skoltech, Газмпромнефть, Россия сегодня, Корпоративный университет Сбербанка, Газпромнефть, X5 Retail Group, Сбербанк, Почта Банк, а также многие госучреждения – Национальный медико-хирургический центр им. Пирогова, Институт развития образования Сахалинской области, Дворец молодёжи Свердловской области, Департамент образования и науки Тюменской области. Осуществляем работы в рамках контрактов по госзакупкам с соблюдением всех требований.

Industries

Manufacturing 4.0 Education Energetics Chemical and petroleum industry Oil and gas sector Medicine Retail Government projects Logistics Entertainment

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Latest news

Анонсирована VR-гарнитура нового поколения Pimax Reality 12K QLED
Анонсирована VR-гарнитура нового поколения Pimax Reality 12K QLED
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В конце октября прошла онлайн-конференция Pimax Frontier 2021, в ходе которой компания Pimax показала флагманскую гарнитуру нового поколения – Pimax Reality 12K QLED.
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Анонсированы новые умные очки Nreal Air
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Обучение технике безопасности эффективнее с VR
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