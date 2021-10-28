Integration
of XR solutions
- More than 200 completed projects
- 40+ XR Specialists
- 11+ years on the IT integration market
Development
of XR solutions
- 5+ years in XR Development
- 30+ Implemented XR Projects
- 3+ Proprietary XR Products
Distribution of XR equipment
- Standalone VR headsets for business
- High-Quality VR helmets
- AR / MR glasses from leading manufacturers
Поставка в
государственные
проекты
- 150+ Поставок в ГОС проекты
- Комплектация под ключ «Современная школа»
- «Точка роста»
- «World Skills»
VR Решения
- +32% к эффективности презентаций (Внутренние исследования)
- +15% к продажам после обучения (Walmart)
- +80% к реалистичности в среде симуляций (Внутренние исследования)
AR Решения
- +90% к точности исполнения (Boing)
- +30% к эффективности исполнения (Cisco)
- +30% снижение времени на выполнение работ (Boing)
Case cloud
- Увеличение продаж после обучения
- Виртуальная реальность
- К точности исполнения команд во время полёта
- Дополненная реальность
- Увеличение продаж после обучения
- Виртуальная реальность
- Снижение затрат на ремонтные поездки
- Дополненная реальность
- К эффективности исполнения
- Дополненная реальность
- Cократилось время простоя оборудования
- Дополненная реальность
- Продуктивность работы на складах
- Дополненная реальность
- Повышение удовлетворенности клиентов
- Дополненная реальность
- Сокращение количества ошибок на одного работника
- Дополненная реальность
- Ускорение обслуживания каждого автомобиля
- Дополненная реальность
- Увеличение интереса к покупкам в VR/AR
- Виртуальная и дополненная реальность
- Повышение продуктивности складов
- Смешанная реальность
- Повышение эффективности проектирования
- Смешанная реальность
- Время сборки оборудования сократилось
- Смешанная реальность
- Увеличение эффективности использования времени
- Дополненная реальность
Technologies
В любой отрасли есть процессы, которые можно оптимизировать через иммерсивные технологии. Наша компания поможет повысить производительность со снижением рисков и расходов. Все необходимые специалисты работают в штате, поэтому мы предлагаем интеграцию полного цикла – от изучения бизнес-процессов и работы организации до внедрения и поддержки технологий и их последующего развития.
VR Solutions
AR Solutions
MR Solutions
Interactive solutions
360 solutions
VR Лаборатория по Физике
Обучение в виртуальной реальности доказало свою эффективность во всех сферах жизни. Преобразуйте скучные уроки по физике в действительно захватывающие путешествия и не бойтесь экспериментировать.Learn more
Meetings and conferences in VR
Организовывайте встречи в виртуальной реальности без сложных настроек и долгого программирования. Интерфейс интуитивно понятен и приятен для взаимодействия.Learn more
Exhibitions, concerts and other events in VR
Проводите любые мероприятия в виртуальном пространстве, не ограничиваясь рамками и законами физического мира.Learn more
VR Constructors
Создайте собственную виртуальную реальность с помощью интуитивно-понятного конструктора и обширной библиотеки объектов.Learn more
VR Education and training
Чем сто раз объяснять своим слушателям один и тот же лекционный материал, лучше покажите его на конкретном примере в VR.Learn more
VR Simulators in industry and manufacturing
Используйте VR-симуляции для безопасной и недорогой отработки навыков в вашей производственной отрасли.Learn more
VR Neuro games
Специальный нейроинтерфейс позволит вам отказаться от контроллеров, датчиков и управлять VR-играми силой мысли.Learn more
VR Tourism
VR-контент разных форматов поможет вам повысить доходность компании в сфере туризма, а также её узнаваемость и авторитетность.Learn more
VR Neurointerfaces in Education
Создавайте и проверяйте знания учащихся через систему с современным и привлекательным нейроинтерфейсом.Learn more
VR Виртуальные экскурсии
С технологиями виртуальной реальности Вы продемонстрируете свои проекты дистанционно на уровне офлайн-мероприятия. Вы сможете полностью перенести инсталляции в цифровой формат и обеспечить полное погружение для своих посетителей.Learn more
VR Симулятор обучения вождению
Виртуальный симулятор вождения - экономичный и эффективный инструмент, который позволит отработать необходимые навыки вождения, требуемые для управления спецтранспортом в обычных и чрезвычайных ситуациях.Learn more
VR Биология
С помощью технологий виртуальной реальности вы не только углубите знания по биологии, но и обучаетесь в захватывающем формате. Биология в виртуальной реальности интересна и эффективна для обучающихся любого возраста.Learn more
VR Лаборатория по Химии
VR лаборатория - это виртуальное экспериментальное пространство, которого так не хватает в учебных заведениях. Здесь учащиеся имеют неограниченные возможности для экспериментов, что позволяет лучше понять предмет без опасности для здоровья.Learn more
AR Remote Assistant
AR-технологии помогут вам проводить удалённые консультации, прямые трансляции и ставить виртуальные метки на физические предметы. Вы уменьшите расходы за счёт упрощения работы, повышения производительности и снижения транспортных издержек.Learn more
AR Менеджмент склада и сбор заказов
Интегрирует списки товаров в вашу систему хранения, ускоряя сборку заказа и повышая эффективность каждого сотрудникаLearn more
AR в армии
Удаленная передача видеоданных, записанных с AR-очков, поможет сотрудникам в сфере безопасности обучаться и выполнять задачи эффективнее и в разы быстрее.Learn more
AR Создание рабочего процесса (step-by-step)
AR-поддержка сократит время выполнения процессов, ускорит обучение и повысит качество готовой продукции. Через ПО и интеграции решение можно адаптировать под любую отрасль и сферу производства.Learn more
AR Обучение и тренинги
Повысьте эффективность обучения и сократите время на подготовку или повышение квалификации сотрудников с помощью AR-технологий. Полностью замените бумажные учебники и перенесите процесс обучения прямо на рабочее место.Learn more
AR Инспекция и аудит
Дополненная реальность помогает инспекторам, аудиторам и наладчикам выполнять свою работу быстрее и точнее. Теперь сотрудники технического обслуживания и сервисных центров могут просматривать инструкции по выполнению задач, контрольные списки, процедуры устранения неполадок, а также получать видеопомощь в режиме реального времени от удаленных экспертов, не отвлекаясь от работы и взаимодействуя с цифровым контентом без помощи рук.Learn more
AR Объектов культуры
Дополненная реальность – это то, чем необходимо дополнить выставочные экспонаты и шедевры музеев. Используя AR в своем смартфоне или любом другом гаджете, посетители могут просмотреть подробную информацию об экспонате и даже побывать на экскурсии с виртуальным гидом, таким образом, получив персонализированный и интерактивный AR-контент. Современные решения предлагают простую и логичную навигацию для самостоятельной прогулки по выставочному помещению.Learn more
MR Экскурсии и выставки
Расширьте границы и создайте уникальный опыт посетителей ваших выставок и экскурсий с помощью технологии Mixed Reality. Примените все возможности смешанной реальности для повышения наглядности, интерактивности и вовлечённости.Learn more
MR Прототипирование и презентация
Выведите ваши прототипы и презентации на новый уровень с технологией смешанной реальности. Сделайте их более интерактивными, наглядными и легкими для понимания. Наладьте командную работу над ними и автоматизируйте рутинные процессы.Learn more
MR Безопасность на производстве
Обеспечьте своих рабочих высококлассным инновационным оборудованием смешанной реальности, которое позволит модернизировать рабочий процесс и свести риск ошибок к минимальному.Learn more
Enterprise management neurointerface
Инновационная технология нейроинтерфейса: управляйте бизнес-процессами предприятия с помощью силы мысли без необходимости настройки и калибровки оборудования, а также дополнительных устройств ввода.Learn more
Mobile planetarium
Мобильная уменьшенная копия планетария с интересными познавательными фильмами для детей.Learn more
360 Телеприсутствие
Создавайте поразительные трансляции в формате 360°, чтобы погрузить зрителей в самый центр происходящего. Подобное решение подойдет для видеоконференций, телемостов, телемедицины, образования, выставок и деловых мероприятий.Learn more
360 Virtual Tour
Создайте виртуальный тур по вашему объекту. Повысьте эффективность маркетинговых кампаний и поразите воображение зрителей форматом 360°. Используйте виртуальный тур где угодно – на вашем сайте или промостранице, на выставке или прямо в смартфоне.Learn more
360 Educational Films
Обогащайте эмоции, дополняйте опыт и помогайте детям раскрыть свои скрытые увлечения и интересы, используя огромную базу образовательных фильмов в формате 360° и готовую платформу для просмотра.Learn more
Services
Our clients
Среди наших клиентов – Skoltech, Газмпромнефть, Россия сегодня, Корпоративный университет Сбербанка, Газпромнефть, X5 Retail Group, Сбербанк, Почта Банк, а также многие госучреждения – Национальный медико-хирургический центр им. Пирогова, Институт развития образования Сахалинской области, Дворец молодёжи Свердловской области, Департамент образования и науки Тюменской области. Осуществляем работы в рамках контрактов по госзакупкам с соблюдением всех требований.